تطعيمات هامة لحماية أطفالك من الفيروسات المنتشرة حاليا، تعرفي عليها

مع بدء العام الدراسي الجديد وفترة تغيير الفصول تنتشر الأمراض المعدية والفيروسات ما يؤثر على صحة الكبار والصغار ويضعف مناعتهم.

وتحرص الأمهات على تغذية الصغار فى هذا التوقيت واعطائهم التطعيمات اللازمة لحمايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على صحتهم.

أمراض معدية منتشرة فى المدارس

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن مع دخول المدارس والزحمة بين التلاميذ وانتشار الفيروسات، يجب على الأمهات الاهتمام بصحة الصغار جيدا لأن هناك بعض الفيروسات التى تنتشر فى وقتنا الحالى، ومن أشهرها:-

متلازمة اليد والقدم والفم، وهو فيروس شائع جدا عند الأطفال، خصوصا في الحضانات والمدارس، وأعراضه، عبارة عن حرارة عالية، وقرح صغيرة في الفم، وطفح أو حبوب في اليدين والقدمين وأحيانا حوال الفم أو الحفاض، وهذا الفيروس يتم الشفاء منه خلال أسبوع مع الراحة والسوائل وخافض حرارة، ويجب الحذر أنه معدي جدا، لذا يجب عزل الطفل داخل المنزل حتى الشفاء.

الالتهاب السحائي منه نوع فيروسي يشفى من تلقا نفسه، ونوع بكتيري أخطر يحتاج تدخل سريع، وأعراضه حرارة عالية جدا، وصداع شديد، وقيء متكرر، وتيبس في الرقبة، وحساسية للضوء، ولو ظهرت هذه الأعراض يجب اصطحاب الطفل لأقرب مستشفى على الفور، والتطعيم ضد السحائي يقلل فرص الإصابة ويؤخذ فى عمر محدد.

الأمراض المعدية فى المدارس

تطعيمات مهمة لطفلك فى وقتنا الحالى

وأضاف عبد الحميد أما عن التطعيمات المهمة التى يجب أن يحصل عليها الأطفال فى وقتنا الحالى، فهى التطعيمات الروتينية في مواعيدها بدون تأجيل، مثل:-

تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وهو مهم جدا خاصة للأطفال الذيم يذهبون الى المدارس والحضانات أو يعانوا من مشاكل بالصدر.

تطعيم الجديري المائي، لو لو يحصل عليه الطفل من قبل.

تطعيم الكبد A، يحمي من عدوى شائعة جدا بين الأطفال.

تطعيم الالتهاب الرئوي (المكورات الرئوية)، يقلل التهابات الرئة والأذن والجيوب.

نصائح لحماية الأطفال من العدوى فى المدارس

وتابع، أنه لحماية الأطفال من العدوى فى المدارس يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

تعويد الطفل على غسل اليدين باستمرار.

التنبيه على المدرسة بضرورة تهوية الفصول.

الإهتمام بتهوية المنزل ونظافته.

تقديم طعام صحي للطفل وتنظيم مواعيد نومه لتقوية مناعته.

متابعة أي أعراض غير طبيعية والتوجه إلى طبيب مختص مبكرا ما يسهل فترة العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.