التحفظ على فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى دائري بشتيل لكشف الأسباب

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة محاولة إلقاء سيدة بنفسها من أعلى دائري بشتيل، وذلك من خلال فريق يعمل علي جمع التحريات المعلومات والتحفظ عليها ومناقشتها حول علاقتها وأسباب إقدامها على ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة.



وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بمحاولة سيدة إنهاء حياتها من أعلى دائري بشتيل، وعلى الفور هرعت أجهزة الأمن لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتمكنت قوات الأمن والأهلي من انقاذها في آخر لحظة من إلقاء نفسها من أعلى دائري بشتيل وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة أسفل عقار بالوراق

وفي واقعة أخرى أقدم عامل في العقد السادس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد السادس من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.