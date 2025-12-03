الأربعاء 03 ديسمبر 2025
التحفظ على فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى دائري بشتيل لكشف الأسباب

فريق بحث لكشف ملابسات
فريق بحث لكشف ملابسات إقدام سيدة على الانتحار ببشتيل
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة محاولة إلقاء سيدة بنفسها من أعلى دائري بشتيل،  وذلك من خلال فريق  يعمل علي جمع التحريات  المعلومات والتحفظ عليها ومناقشتها حول علاقتها وأسباب إقدامها على ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة.


وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بمحاولة سيدة إنهاء حياتها من أعلى دائري بشتيل، وعلى الفور هرعت أجهزة الأمن لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتمكنت قوات الأمن والأهلي من انقاذها في آخر لحظة من إلقاء نفسها  من أعلى دائري بشتيل وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العثور على جثة أسفل عقار بالوراق

وفي واقعة أخرى  أقدم عامل في العقد السادس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد السادس من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

