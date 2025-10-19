الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية تستقبل أطفال مستشفى 75375 بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

استقبلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفدًا  من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، وذلك بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل  والتي تعد أحد أهم وأكبر المحطات الحديثة في منظومة النقل بالسكك الحديدية في الشرق الأوسط وذلك خلال رحلتهم إلى محافظة أسوان عبر أحد قطارات الهيئة.

سكك حديد مصر تستقبل أطفال مستشفى 75375 بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

وخلال الزيارة، قام الوفد والذي يضم عدد من الأطفال والأطباء والمشرفين والمسئولين التنفيذيين بمستشفى ٥٧٣٥٧ بجولة ميدانية داخل أروقة محطة صعيد مصر شملت صاله كبار الزوار والتعرف علي منظومات التشغيل والإدارة الحديثة المعتمدة بالمحطة، فضلًا عن التصميمات الهندسية للمحطة ومعايير الأمان والسلامة الخاصة بإدارة المحطة الذكية، وكذلك الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والتسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم.

وقد أعرب الوفد عن سعادتهم وتقديرهم للتطوير الكبير الذي يشهده مرفق السكك الحديدية، وكذلك جهود الهيئة في الإرتقاء بجودة الخدمات وتسهيل حركة السفر بما يليق بالمواطن المصري وضيوف مصر من الوفود السياحية المختلفة.

في ختام الزيارة، نظّمت الهيئة رحلة متميزة للوفد على متن أحد القطارات الفاخرة إلى مدينة أسوان  ، حيث تم تجهيز القطار بأعلى مستويات الراحة والخدمة لتوفير تجربة سفر مريحة ومميزة، خاصة لأطفال المستشفى الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه التجربة الفريدة.

 

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها علي دعم الأنشطة المجتمعية والمبادرات الإنسانية، التي تسهم في خدمة المجتمع المصري، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على تقديم خدمات النقل فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة الإيجابية في نشر الوعي الوطني والمسئولية المجتمعية لأبناء الشعب المصري، كما تعرب الهيئة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع أطفال مصر من أبطال مستشفى ٥٧٣٥٧.

