طب سوهاج تطلق قافلة طبية علاجية بحي الكوثر

أطلقت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج قافلة طبية علاجية متكاملة لدار البنين بحي الكوثر، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية ونشر قيم التكافل الاجتماعي.

طب سوهاج تقدم خدمات علاجية شاملة للأطفال بدار البنين بحي الكوثر

وقال النعماني: إن الجامعة مستمرة في تنظيم مثل هذه القوافل التي تعكس قيم التكافل والتعاون والمسؤولية المجتمعية، وتعكس التزامها برسالتها الإنسانية إلى جانب دورها التعليمي والبحثي، مشيدًا بجهود كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة استهدفت تقديم خدمات طبية متخصصة للأطفال، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مثمنا دور القائمين علي تنفيذ القافلة لما قدموه من نموذج مشرف للعطاء والعمل الإنساني.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، إلى أن القافلة شملت تخصصات العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والسمعيات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٣٧ حالة، وتحويل ٦ حالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

وأضاف الدكتور محمد عبد الغفار المغربي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه إلى جانب الخدمات الطبية، تم توزيع وجبات غذائية وحلوى ومنظفات على نزلاء دار الأيتام، في إطار الحرص على تقديم دعم متكامل صحي واجتماعي.

