18 حجم الخط

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسئول أمريكي رفيع، قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي خطط محتملة لشن هجوم عسكري أمريكي على إيران، في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية التعامل مع احتجاجات واسعة النطاق تشهدها البلاد.

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الضربة العسكرية ضد إيران

وأكد المسئول الأمريكي لنيويورك تايمز، أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي أنه تلقى معلومات من "مصادر مهمة جدا من الطرف الآخر" تفيد بأن إيران أوقفت قتل المتظاهرين ولم تمضِ قدما في تنفيذ الإعدامات، في إشارة فُسّرت على أنها تراجع محتمل عن خيار الضربة العسكرية الذي كان مطروحا بقوة خلال الأيام الماضية.

مسؤول أمريكي: ترامب يريد ضربة سريعة وحاسمة ضد إيران

ورغم هذه التصريحات، أكد المسئول الأمريكي أن ترامب لم يستبعد الخيار العسكري بشكل كامل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يزال يدرس السيناريوهات التي عرضها عليه القادة العسكريون، وأن قرار توجيه ضربة محتملة سيتوقف على كيفية تعامل الأجهزة الأمنية الإيرانية مع الاحتجاجات المتواصلة، وفقا للتقرير.

وكشف موقع "أكسيوس" أن "الرئيس ترامب يؤجل اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في الوقت الذي يُجري فيه البيت الأبيض مشاورات داخلية ومع الحلفاء حول توقيت هذه العملية، وما إذا كانت ستُزعزع استقرار النظام بشكل فعّال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.