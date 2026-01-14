الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة بالمعادي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
استعلمت نيابة المعادي الجزئية عن الحالة الصحية لـ شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المعادي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

حادث مروري بالمعادي 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص لطريق بمنطقة المعادي صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

الحوادث الحوادث المرورية المعادى نيابة المعادي

