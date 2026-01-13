الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد إلزام أحمد عز بدفع أجر خادمة، هل يحق للحاضنة المطالبة بالأجر قانونا؟

احمد عز، فيتو
احمد عز، فيتو
18 حجم الخط

أثار الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة، الجدل من جديد حول أحقية الحاضنة في المطالبة بأجر خادمة ضمن نفقات الصغار.

وبحسب خبراء القانون، فإن أجر الخادمة يُعد من النفقات التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة الأسرة، ولا يُمنح تلقائيًا في جميع القضايا، بل يُشترط توافر عدة معايير أساسية.

متى يحق للحاضنة المطالبة بأجر خادمة؟

ويوضح مختصون أن للحاضنة الحق في المطالبة بأجر خادمة إذا ثبت للمحكمة:

أن الصغار في سن يحتاج إلى رعاية خاصة.

أن الحاضنة غير قادرة على القيام بأعباء الرعاية بمفردها.

أن الحالة الصحية أو عدد الأطفال يستدعي وجود مساعدة.

أن مستوى معيشة الأب يسمح بتحمل هذه النفقة.

سلطة المحكمة

وتؤكد القوانين المنظمة للأحوال الشخصية أن المحكمة هي صاحبة الكلمة الفصل في تقدير أجر الخادمة، سواء بالموافقة أو الرفض أو تحديد قيمة مناسبة، وفقًا لحالة الصغار الاجتماعية والمعيشية، ومستوى دخل الأب يسارًا أو إعسارًا.

هل أجر الخادمة منفصل عن النفقة؟

من الناحية القانونية، يُعد أجر الخادمة نفقة مستقلة عن النفقة الشهرية المعتادة (مأكل، ملبس، تعليم، علاج)، ويجوز للحاضنة رفع دعوى منفصلة للمطالبة به، كما حدث في عدد من القضايا المشابهة.

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأمي زينة

وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من  الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان  أحمد عز وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان أحمد عز في فيلم "الممر" ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد عز الفنان أحمد عز الفنانة زينة زينة فيلم الممر

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن قطن بالدرب الأحمر

فحص مقاطع مرئية منسوبة لكروان مشاكل ورحمة عصام بعد تقديم بلاغات ضدهما

تحقيقات النيابة تكشف ملابسات وفاة طفلة بالبساتين

بدء تحقيقات النيابة في حادث انقلاب أتوبيس بحلوان

النيابة تأمر بالتحقيق في ملابسات حريق مقابر عين الصيرة بمصر القديمة

تأجيل محاكمة موظفي بنك في قضية اختلاس 140 ألف جنيه لـ 8 فبراير

النيابة تحقق في سقوط شاب من الطابق السادس في عابدين

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بجرجا
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية