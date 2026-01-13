بعد إلزام أحمد عز بدفع أجر خادمة، هل يحق للحاضنة المطالبة بالأجر قانونا؟

18 حجم الخط

أثار الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة، الجدل من جديد حول أحقية الحاضنة في المطالبة بأجر خادمة ضمن نفقات الصغار.

وبحسب خبراء القانون، فإن أجر الخادمة يُعد من النفقات التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة الأسرة، ولا يُمنح تلقائيًا في جميع القضايا، بل يُشترط توافر عدة معايير أساسية.

متى يحق للحاضنة المطالبة بأجر خادمة؟

ويوضح مختصون أن للحاضنة الحق في المطالبة بأجر خادمة إذا ثبت للمحكمة:

أن الصغار في سن يحتاج إلى رعاية خاصة.

أن الحاضنة غير قادرة على القيام بأعباء الرعاية بمفردها.

أن الحالة الصحية أو عدد الأطفال يستدعي وجود مساعدة.

أن مستوى معيشة الأب يسمح بتحمل هذه النفقة.

سلطة المحكمة

وتؤكد القوانين المنظمة للأحوال الشخصية أن المحكمة هي صاحبة الكلمة الفصل في تقدير أجر الخادمة، سواء بالموافقة أو الرفض أو تحديد قيمة مناسبة، وفقًا لحالة الصغار الاجتماعية والمعيشية، ومستوى دخل الأب يسارًا أو إعسارًا.

هل أجر الخادمة منفصل عن النفقة؟

من الناحية القانونية، يُعد أجر الخادمة نفقة مستقلة عن النفقة الشهرية المعتادة (مأكل، ملبس، تعليم، علاج)، ويجوز للحاضنة رفع دعوى منفصلة للمطالبة به، كما حدث في عدد من القضايا المشابهة.

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأمي زينة

وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان أحمد عز في فيلم "الممر" ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

