حوادث

كاميرات مراقبة تفك لغز سرقة أدوية من مخازن التأمين الصحي بحلوان

سرقة أدوية بحلوان
سرقة أدوية بحلوان
قادت كاميرات المراقبة رجال مباحث القاهرة في فك لغز سرقة أدوية أمراض مزمنة من داخل مخازن التأمين الصحي بـمدينة حلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وتم ضبطهما.


سرقة أدوية أمراض مزمنة بحلوان

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغَا من المسؤولين عن مخازن أدوية تابعة للتأمين الصحي بحلوان، باكتشافهم اختفاء كميات ضخمة من الأدوية من المخازن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين في التأمين الصحي للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 من أفراد الأمن الإداري بسرقة الأدوية عن طريق المفتاح المصنع وتهريب الأدوية لخارج المبنى وبيعها.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبيع الأدوية في السوق السوداء.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

