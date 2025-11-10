الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المصل واللقاح: انخفاض الحرارة بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي

فيرس، فيتو
فيرس، فيتو
18 حجم الخط

حذر  الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من تقبيل الأطفال الرضع خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع بدء الانخفاض الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا التوقيت يمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيروس المخلوي ينتمي إلى الفيروسات المخاطية، ويظهر سنويًا مع بداية برودة الجو، مشيرًا إلى أنه قد يسبب التهابات رئوية خطيرة لدى بعض الرضع، خصوصًا الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب أو الرئة، بينما يمثل دور برد عادي لباقي الفئات، وإن كان يشكل خطرًا على كبار السن أيضًا.

وأضاف أمجد الحداد، أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب في صعوبة في التنفس عند الرضع مقارنة بنزلات البرد العادية، مؤكدًا ضرورة تدفئة الأطفال جيدًا وتجنب تعريضهم لتيارات الهواء البارد أو حضور التجمعات، مشددًا على أن القبلة قد تنقل العديد من الفيروسات إلى الطفل.

وقال استشاري الحساسية والمناعة،: "لو عندك رضيع، احرص على تجنّب القبلات، ولا تصطحبه إلى الحفلات أو الأماكن المزدحمة، فالفيروس ينتقل بسهولة، والوقاية هي الحماية الأولى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح الفيروس المخلوي التنفسي الجهاز التنفسي

مواد متعلقة

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

دكتور كبد وجهاز هضمي: فيروس إمام عاشور خطير ويسبب الفشل الكبدي

بعد تحذيرات من انتشاره في المدارس، ماهو فيروس الميتانيمو وأعراضه وطرق العلاج

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية