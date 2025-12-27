12 علامة تحذيرية لـ الجفاف لدى الأطفال وطرق الوقاية منها

18 حجم الخط

يعد الحفاظ على ترطيب الجسم أمر حيوي لصحة الأطفال وسلامتهم، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يتناولها، مما يخل بالوظائف الحيوية، ويعد الأطفال أكثر عرضة لهذه الحالة نظرا لصغر حجم أجسامهم وسرعة عملية التمثيل الغذائي لديهم، وتعد الحمى، القيء، الإسهال، والتعرق المفرط من أبرز المسببات التي تستوجب مراقبة دقيقة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

12 علامة تحذيرية لا يجب تجاهلها للجفاف عند الأطفال

رصد الأطباء قائمة بالعلامات التي تشير إلى نقص السوائل لدي الاطفال، وتتراوح بين البسيطة والشديدة:

1- تراجع النشاط والحيوية

إذا لاحظ الاباء أن اطفالهم يلعبون بمعدل أقل من المعتاد ويبدو عليه الخمول، فقد يكون ذلك بسبب التعب الناتج عن نقص السوائل.

2- انخفاض عدد مرات التبول

بالنسبة للرضع، يعد بلل أقل من 6 حفاضات يوميا مؤشرا خطيرا، أما الأطفال الأكبر سنا، فإن ندرة الذهاب للمرحاض تعني حاجة الجسم الماسة للماء.

3- جفاف الفم والحلق

الشفاه المتشققة أو اللسان الجاف هي علامات كلاسيكية لـلجفاف عند الأطفال تستدعي زيادة شرب الماء فورا.

4- بكاء بلا دموع

يعد نقص إنتاج الدموع وسيلة الجسم للحفاظ على ما تبقى من سوائل، وهي علامة تستوجب استشارة طبية.

5- انخفاض "يافوخ" الرأس

في الرضع، يشير وجود هبوط في المنطقة الناعمة أعلى الرأس إلى جفاف حاد يتطلب تدخل فوري.

6- تغيرات في حركة الأمعاء

الإسهال يسبب الجفاف، بينما قد يؤدي نقص السوائل الناتج عن القيء إلى قلة عدد مرات التبرز.

7- العصبية المفرطة

الانزعاج غير المبرر والحدة في التعامل قد يكونان نتيجتين لشعور الطفل بعدم الارتياح الجسدي بسبب نقص التروية.

8- النعاس الشديد

صعوبة الاستيقاظ أو الخمول غير الطبيعي تعتبر من المؤشرات المتقدمة والخطيرة.

9- العيون الغائرة

تظهر العيون بشكل غائر في الجمجمة كدليل بصري واضح على نقص السوائل الحاد.

10- برودة وتغير لون الأطراف

سوء الدورة الدموية الناتج عن الجفاف قد يجعل اليدين والقدمين باردتين أو يميل لونهما إلى الزرقة.

11- فقدان مرونة الجلد

عند قرص الجلد برفق على ظهر اليد وعدم عودته لوضعه الطبيعي بسرعة، فهذا يعني وصول الجفاف لمرحلة متقدمة.

12- التبول لمرة أو مرتين فقط يوميا

هذا الانخفاض الحاد هو حالة طارئة تستدعي التوجه فورا إلى مراكز الرعاية العاجلة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

لا يجب التردد في طلب المساعدة المهنية في الحالات التالية:

استمرار الأعراض أو لم تتحسن الحالة خلال 24 ساعة رغم محاولات الترطيب المنزلي.

التغيرات السلوكية مثل الارتباك أو الدوار المفاجئ.

الفئات الحساسة، مثل الرضع والأطفال المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري أو مشاكل القلب.

طرق الوقاية من إصابة الأطفال بالجفاف

لتجنب الوصول إلى مراحل الخطر، ينصح بـ:

جعل الترطيب ممتعا، استخدام أكواب ملونة وتقديم أطعمة غنية بالمياه مثل البطيخ والخيار.

المراقبة المستمرة، تتبع كمية السوائل التي يتناولها الطفل، خاصة في الطقس الحار أو أثناء ممارسة الرياضة.

النظام الغذائي الصحي، الابتعاد عن المشروبات السكرية والكافيين التي تزيد من فقدان السوائل، والتركيز على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

