هل يشهد الشتاء انتشار فيروسات جديدة ؟، استشاري مناعة يوضح (فيديو)

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن ما يتكرر كل عام في هذا التوقيت من حديث عن «دور جديد» أو «فيروس جديد» غير دقيق، موضحًا أننا أصلًا في موسم العدوات الفيروسية، وأن فصلي الخريف والشتاء هما الأسوأ في انتشار العدوى.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، إن ما بين تقلبات درجات الحرارة وتجمعات المدارس والحضانات والجامعات يصبح انتشار العدوى أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من فيروس تنفسي ينتشر كل عام، لكن يكون هناك دائمًا ما يُعرف بـ«الفيروس السائد».

وأوضح أن الفيروس السائد هذا العام هو فيروس الإنفلونزا الموسمية، وهو الأكثر انتشارا وحدّة، ويمثل نحو 65% من العدوات الفيروسية المنتشرة، وتشمل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، وكورونا، والفيروس المخلوي.

وفيما يتعلق بلجوء بعض المواطنين إلى شراء «حقن البرد» من الصيدليات، سواء للكبار أو الأطفال، لتحصين أنفسهم من العدوى، شدد الحداد على أن «مفيش غير الفاكسين» المعتمد، موضحًا الفرق بين حقنة البرد ولقاح الإنفلونزا.

وقدّم الحداد حزمة من النصائح للوقاية من العدوى المتكررة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، وتشمل: تلقي لقاح الإنفلونزا بوصفه خط الدفاع الأول، تعزيز المناعة من خلال غذاء صحي قليل الدسم والسكر وغني بالعناصر المعدنية، الإكثار من فيتامين C الطبيعي الموجود في الجوافة والبرتقال والكيوي، وتجنب التدخين والتوتر والانفعال، وغسل اليدين جيدًا والالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وارتداء الملابس القطنية الثقيلة في الشتاء.

