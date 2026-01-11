الأحد 11 يناير 2026
"تعليم القليوبية" تحقق في تداول امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي بإدارة الخصوص

تجري مديرية التربية والتعليم تحقيقا موسعا في تداول ورقة بدعوى أنها لامتحان العلوم للصف الخامس إدارة الخصوص التعليمية محافظة القليوبية، حيث يجري الطلاب امتحان من 12 وحتى ١.٣٠ ظهرا كفترة مسائية. 

ختام فعاليات "علمني حرفة" للتدريب على فن صناعة الجلود بمراكز شباب القليوبية

مدير تعليم القليوبية: الامتحان محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب

 

من جانبه أجرى  مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، لمتابعة أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 /2026، ورافقه خلال جولته تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

واستهل مدير المديرية جولته بالمرور على لجان الامتحانات، حيث اطمأن على مستوى الورقة الامتحانية، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة وضوح الأسئلة وشمولها لمحتوى المنهج الدراسي دون تعقيد أو غموض.

وكيل تعليم القليوبية يتابع امتحانات نصف العام  

كما حرص عبده على إجراء حوار أبوي مع الطالبات داخل اللجان، للاطمئنان على آرائهن بشأن الامتحانات، موجّهًا بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والهدوء، وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات في أجواء نفسية مستقرة.

وخلال الزيارة، شدد مدير المديرية على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على نظافة المدرسة، وتأمين محيطها الخارجي، بما يضمن سلامة الطالبات والعاملين.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتابع الامتحانات 
وفي ختام جولته، أشاد وكيل الوزارة بمستوى التنظيم والانضباط داخل المدرسة، مثمنًا الجهود المبذولة من إدارة المدرسة والمعلمين في إخراج العملية الامتحانية بصورة مشرفة تليق بمكانة تعليم القليوبية.
وأكد  مصطفى عبده أن «الامتحان ليس مجرد قياسٍ للمعلومات، بل محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب، نزرع اليوم في لجاننا بذور الانضباط، لنحصد غدًا جيلًا قادرًا على مواجهة المستقبل بعلم راسخ وقيم نبيلة».

