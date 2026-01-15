تداول 25 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة وتم تداول (25000) طن بضائع و(1118) شاحنة و(77) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (8000) طن بضائع و(530) شاحنة و(54) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(588) شاحنة و(23) سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi، Poseidon Express والحرية 2، بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express وامل فيما استقبل الميناء بالأمس PELAGOS Express وغادرت أربع سفن وهي MANTA OMAR، Alcudia Express، Pan LiLi والحرية 2. شهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(151) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا. تغادر ميناء السويس السفينة SEA WAVE متجهة الى جدة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها.



وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.