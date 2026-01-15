الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 25 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة وتم تداول (25000) طن بضائع و(1118) شاحنة و(77) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (8000) طن بضائع و(530) شاحنة و(54) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(588) شاحنة و(23) سيارة.

ويستقبل  ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi، Poseidon Express والحرية 2، بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express وامل فيما استقبل الميناء بالأمس  PELAGOS Express  وغادرت أربع سفن وهي MANTA OMAR، Alcudia Express، Pan LiLi والحرية 2. شهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(151) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا. تغادر ميناء السويس السفينة SEA WAVE متجهة الى جدة.
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها. 
 

وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب الملاحة البحرية الخطوط الملاحية الأرصاد الجوية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر الملاحة البحرية

مواد متعلقة

تداول 20 ألف طن بضائع و952 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 48 ألف طن و928 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 24 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

تداول 64 ألف طن و828 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع و607 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

تداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 11 ألف طن و655 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 14 ألف طن و750 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

رئيس الوزراء يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية