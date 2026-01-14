المواني تنسق مع الأرصاد بسبب حالة الطقس

18 حجم الخط

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

من ناحية أخرى أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(683) شاحنة و(500) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(349) شاحنة و(485) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(334) شاحنة. و( 15 ) سيارة.

حيث شهد ميناء سفاجا استقبال اربع سفن وهي الحرية 2، Alcudia Express وPAN LILY بينما غادرت السفينتين POSEIDON EXPRESS وPelagos Express. فيما شهد ميناء نويبع تداول (3800) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين اور وسينا. كما شهد ميناء السويس استقبال السفينة SEA WAVE3 علي متنها 460 سيارة بوزن 920 طن قادمة من جدة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1235 راكبا بموانيها.

بتاريخ: 14 يناير 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.