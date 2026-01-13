الصحة: صرف حزمة متكاملة من أجهزة الأشعة والتشخيص لدعم المستشفيات خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن صرف حزمة متكاملة من أجهزة الأشعة والتشخيص الطبي الحديثة لمستشفيات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الأشعة، تعزيز القدرات التشخيصية، ورفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

توزيع الأجهزة تم وفق خطة مدروسة تعتمد على تقييم الاحتياجات الفعلية لكل مستشفي.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن توزيع الأجهزة تم وفق خطة مدروسة تعتمد على تقييم الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة الإشعاعية.

وتضمنت الحزمة التي تم صرفها خلال عام 2025:

• 112 جهاز موجات فوق صوتية (Ultrasound) لدعم مختلف التخصصات الطبية

• 20 جهاز أشعة عمليات (C-ARM) لتطوير غرف العمليات والتدخلات الجراحية

• 43 جهاز ماموجرام لتعزيز برامج الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة المرأة

• 99 جهاز أشعة متنوع (أشعة عادية X-Ray، أنظمة تحميض رقمي CR، إيكو، وغيرها)

وأضاف الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، أن الوزارة واصلت تدعيم المستشفيات بأجهزة متقدمة تشمل أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ضمن خطط الإحلال والتجديد، وأجهزة قسطرة قلبية وأشعة تداخلية للمستشفيات التخصصية، وأجهزة أشعة متنقلة ورقمية لدعم أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، أجهزة متخصصة تُصرف حسب الاحتياجات الفنية لكل منشأة.

وأكدت الوزارة استمرار جهود الإدارة العامة للأشعة في تحديث البنية التحتية، التوسع في توفير الأجهزة الحديثة، ومتابعة التشغيل والصيانة الدورية، بهدف تقليل فترات انتظار المرضى وتقديم رعاية صحية تشخيصية وعالية الجودة على مستوى الجمهورية.

