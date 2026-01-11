أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا.. نجوم منتخب مصر تسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا.. والزمالك يمنح بنتايك فرصة أخيرة قبل الشكوى الرسمية
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)
فاز فريق زد على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب بـ أغادير غدا ويطير بعدها لمدينة طنجة
أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفريق سيغادر إلى مدينة طنجة في السابعة مساء غدا الإثنين - بتوقيت المغرب - على متن طائرة، استعدادا لمواجهة السنغال يوم ١٤ يناير الجاري في مباراة الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.
أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد بكأس العاصمة
قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن النتيجة التي كان يتمنى تحقيقها في مباراة اليوم أمام زد في كأس عاصمة مصر لم تتحقق.
عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا
منتخب مصر، أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يعيش حالة تركيز فني وذهني عالية عقب الفوز على كوت ديفوار والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال.
ملياردير نيجيري يغري لاعبي بلاده بمكافآت خيالية لتخطي المغرب بأمم أفريقيا
اشتعلت الأجواء مبكرا قبل مواجهة منتخب نيجيريا المرتقبة أمام نظيره المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما أعلن الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو عن مكافآت مالية ضخمة لتحفيز لاعبي النسور الخضر.
محمود الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا
أعلن النادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عاد إلي الطبيب المعالج له في فرنسا لإجراء فحوصات طبية جديدة، الذي يتابع حالته الصحية منذ فترة طويلة، وذلك للاطمئنان على حالته وتحديد الجوانب العلاجية التي سيستمر عليها خلال المرحلة المقبلة.
عمرو الجزار يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، أنهى منذ قليل إجراءات الكشف الطبي بأحد المستشفيات، في إطار الخطوات النهائية قبل إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف القلعة الحمراء.
وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال
تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع بعثة منتخب مصر، للاطمئنان على أحوالها، ومتابعة ترتيبات انتقالها إلى مدينة طنجة، استعدادًا لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل أمام منتخب السنغال.
نجوم منتخب مصر تسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا
فرض نجوم المنتخب المصري هيمنتهم المطلقة على التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد الأداء البطولي الذي قدموه في الموقعة الحاسمة أمام "أفيال" كوت ديفوار، والتي انتهت بتأهل الفراعنة للمربع الذهبي لمواجهة السنغال.
الزمالك يمنح بنتايك فرصة أخيرة قبل الشكوى الرسمية
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة قررت منح اللاعب محمود بنتايك فرصة أخيرة من أجل تصحيح موقفه والالتزام بالانتظام في التدريبات الجماعية، بعد حالة الغياب وعدم الانضباط التي شهدتها الأيام الماضية.
