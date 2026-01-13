من يربح الملايين، تعرف على قيمة جائزة الفائز في نصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، رصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” جائزة مالية ضخمة للمنتخبين الفائزين في مباراتي الدور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وضمن منتخب مصر بالفعل الحصول على 2,5 مليون دولار، هي جائزة التأهل للدور نصف النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025.

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام السنغال، غدا الأربعاء، في الدور نصف النهائي سيحصل على جائزة مالية ضخمة تقدر بـ4 ملايين دولار.

كما يحصل الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي على نفس الجائزة المالية.

زيادة المكافأة المالية لبطل أمم أفريقيا

كان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، زيادة الجائزة المالية للفريق المتوج بلقب أمم أفريقيا لتصبح 10 ملايين دولار بدلا من 7 ملايين دولار.

موعد مباراة مصر والسنغال

فيما تقام مباراة مصر والسنغال غدا الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما.

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي:

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

