سي إن إن" الأمريكية: جماعة كردية مسلحة تعلن السيطرة على قاعدة للحرس الثوري في كرمانشاه

أعلنت جماعة مسلحة كردية إيرانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء سيطرتها على قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وقالت جماعة "الجيش الوطني الكردستاني"، الجناح العسكري لحزب حرية كردستان، إن العملية استهدفت مقر الحرس الثوري في كرمانشاه.

ووُصِف الهجوم بأنه رد انتقامي على مقتل مقاتلين من الجيش الوطني الكردستاني في اشتباكات وقعت مؤخرًا في البلاد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقًا للبيان، شنت الجماعة الهجوم من اتجاهين ونجحت في التسلل إلى القاعدة، ما فاجأ قوات الحرس الثوري.

وتزعم الجماعة أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإيرانية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن حسين يزدان بانا، رئيس حزب حرية كردستان، وهو جماعة مسلحة قومية انفصالية في إيران، في وقت سابق إن "النصر على النظام الإيراني يعتمد على انتفاضة واسعة النطاق ودفاع مشروع عن النفس ضد الظالمين".

