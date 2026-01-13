الثلاثاء 13 يناير 2026
حوادث

قرار قضائي جديد بشأن طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر

نادى الزمالك
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة مجلس الدولة بمدينة الرحاب، اليوم، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية،  المقام من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة بمساحة 129 فدانًا لإقامة  فرع جديد لنادي الزمالك    عليها، لجلسة 17 مارس المقبل.

الدفع بعدم جواز قرار سحب الأرض 

 حضر ممثلا عن النادي المستشار كمال شعيب، والمحامي محمد عناني ومحامين من الإدارة القانونية للنادى، الذي قدموا مرافعة شفهية استمرت ما يقارب 40 دقيقة، دفعوا فيها بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون للائحة العقارية والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، كما تمسكوا بأن مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادى لم تنتهي.

كما حضر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، متداخلا، ومطالبا بإلغاء قرار سحب الأرض.

