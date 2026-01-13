الإنذارات تهدد 7 من لاعبي السنغال أمام مصر في المربع الذهبي لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يواجه منتخب السنغال أزمة "انضباطية" قبل الموقعة المرتقبة غدًا أمام مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا، حيث يهدد خطر الإيقاف 7 لاعبين من القوام الأساسي لـ"أسود التيرانجا" في حال حصولهم على بطاقة صفراء ثانية.

قائمة المهددين بالإيقاف

وتضم قائمة اللاعبين الذين يحملون بطاقة صفراء في رصيدهم كلًا من:

كاليدو كوليبالي (قائد الدفاع).

نيكولاس جاكسون.

حبيب ديارا.

إبراهيم مباي.

حبيب ديالو.

باب جايي.

إسماعيل جاكوبس.

وفي حال تلقي أي من هؤلاء اللاعبين إنذارًا في مباراة الغد أمام مصر، سيحرم المنتخب السنغالي من خدماتهم في المباراة النهائية (في حال تأهله)، مما يضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين للحذر في التدخلات البدنية، خاصة وأن اللقاء يتسم عادة بالقوة والندية العالية بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقى المنتخبان في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 أهداف فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.