رسالة مؤثرة من زاهي حواس للدولة (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف كان عاشقا للآثار المصرية.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: "أعيش حياتي بسهولة، ودمعتي قريبة فشخصيتي عاطفية، وقد أبكى بسرعة، والحب عندي عشق، فهناك امرأة تنظر لها لأول مرة أعشقها وأخرى قد تجلس بجواري سنوات ولا أشعر بها".



وعن أسعد لحظات حياته، أوضح الدكتور زاهي حواس: "أن أسعد لحظة فى حياتي الإعلان عن كشف أثري، وأسوأ لحظة لو أحد أبنائي أغضبني"، مؤكدا: "لا أتكابر على أحد وعند كتابة مقال لي، أعرضه على شاب أصغر مني لمراجعته، ونجاح العالم بسبب العمل الجماعي".



وأضاف: "والدي توفى وكان عمري 13 عاما، ووالدتي توفيت فى 1996، وكانت تفرح أثناء ظهوري على التلفزيون المصري مع الراحل الفنان سمير صبري، بأحد برامجه"، موضحا: "السبب الأساسي لنجاحي فى عالم الآثار هو عشقي لها".



وختم الدكتور زاهي حواس، برسالة مؤثرة، لأولاده، وللدولة المصرية، قائلا: "حاولوا على استمرار وبقاء اسم زاهي حواس، من خلال مؤسسة زاهي حواس، وعشت حياتي كلها جميلة وأشعر بأنني محظوظ بأنني لا أحمل لأحد نقطة سوداء، وكنت أسعد شخص فى الدنيا عندما فاز الدكتور خالد العناني منصب رئيس اليونسكو".

