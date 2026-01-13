الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة تعذيب طفلتين بالشرقية

الحكم بالسجن على
الحكم بالسجن على ربة منزل،فيتو
18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنح أولاد صقر بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد منتصر، رئيس المحكمة، ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ، لاتهامها بتعذيب ابنتي زوجها، وهما طفلتان، داخل مسكنها بدائرة مركز أولاد صقر.

غياب الأب بالخارج يكشف جريمة تعذيب طفلتين على يد زوجة والدهما بالشرقية

العدالة الناجزة…الحكم بعد اسبوع واحد من وقوع الجريمة 

ورغم تقديم تصالح في القضية، فإن المحكمة نأت عن الأخذ به، وقضت بالعقوبة المقررة قانونًا، وجاء الحكم بعد أسبوع واحد فقط من وقوع الواقعة.

زوجة الأب تتعدي على أطفال زوجها بالضرب المبرح 
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغ يتهم زوجة بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلتي زوجها، مستغلة سفر الأب للعمل خارج البلاد.

إصابة الطفلتين بكدمات متفرقة بالجسم، وتورم شديد بالعينين
وبانتقال قوة من رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر إلى محل البلاغ، تبين إصابة الطفلتين بكدمات متفرقة بالجسم، وتورم شديد بالعينين، إلى جانب كدمات في القدمين، نتيجة تعرضهما للضرب باستخدام عصا داخل مسكنهما بقرية بني حسن.

تعذيب طفلين،فيتو
تعذيب طفلين،فيتو

حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمة،فيتو
المتهمة،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السجن لربة منزل بتهمة تعذيب طفلين بالشرقية تعذيب طفلين على يد زوجة الأب بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا اخبار محافظة الشرقية جنح اولاد صقر

مواد متعلقة

مناقشات سرية داخل الاتحاد الأوروبي للرد على أمريكا حال غزو جرينلاند

تأجيل محاكمة 34 متهمًا في قضية داعش الدقي لجلسة 11 أبريل

ترامب يلغي الحماية المؤقتة "TPS" لـ آلاف الصوماليين في الولايات المتحدة

رئيس البورصة المصرية يستعرض حصاد عام 2025 بحضور قياداتها والإعلام والصحافة

برشلونة يعلن رسميا ضم كانسيلو من الهلال السعودي

أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

قطر تشارك في مفاوضات تسوية النزاع بين إيران وأمريكا

الهيئة الوطنية للصحافة تصرف علاوتين للعاملين بالمؤسسات القومية بحد أقصى 600 جنيه
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية