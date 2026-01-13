السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة تعذيب طفلتين بالشرقية

18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنح أولاد صقر بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد منتصر، رئيس المحكمة، ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ، لاتهامها بتعذيب ابنتي زوجها، وهما طفلتان، داخل مسكنها بدائرة مركز أولاد صقر.

العدالة الناجزة…الحكم بعد اسبوع واحد من وقوع الجريمة

ورغم تقديم تصالح في القضية، فإن المحكمة نأت عن الأخذ به، وقضت بالعقوبة المقررة قانونًا، وجاء الحكم بعد أسبوع واحد فقط من وقوع الواقعة.

زوجة الأب تتعدي على أطفال زوجها بالضرب المبرح

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغ يتهم زوجة بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلتي زوجها، مستغلة سفر الأب للعمل خارج البلاد.

إصابة الطفلتين بكدمات متفرقة بالجسم، وتورم شديد بالعينين

وبانتقال قوة من رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر إلى محل البلاغ، تبين إصابة الطفلتين بكدمات متفرقة بالجسم، وتورم شديد بالعينين، إلى جانب كدمات في القدمين، نتيجة تعرضهما للضرب باستخدام عصا داخل مسكنهما بقرية بني حسن.

تعذيب طفلين،فيتو

حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمة،فيتو

