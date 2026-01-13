رئيس البورصة المصرية يستعرض حصاد عام 2025 بحضور قياداتها والإعلام والصحافة

18 حجم الخط

قدم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عرضًا تفصيليًا لحصاد السوق خلال عام 2025، واستعرض أهم التطورات والمؤشرات المالية ونشاط التداول. جاء ذلك بمشاركة محمد صبري- نائب رئيس البورصة وعدد من المستشارين ورؤساء القطاعات والعاملين بالبورصة، وبحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الحدث ومتابعة المستجدات.

وشمل العرض أبرز الإنجازات في تطوير أنظمة التداول، تنويع الأدوات الاستثمارية، دعم الشركات المقيدة، وتعزيز الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للبورصة لتوسيع الأسواق وتعميق السوق المصري على المستويين المحلي والدولي.

المؤشر الرئيسي EGX30حقق عائدًا سنويًا قدره 40.65%

وأوضح أن المؤشر الرئيسي EGX30حقق عائدًا سنويًا قدره 40.65% بنهاية العام، مواصلًا مساره الصعودي منذ 5 يوليو 2022، ليصل إجمالي العائد المتحقق خلال تلك الفترة إلى نحو 383.15%. وأضاف أن هذا الأداء تزامن مع زيادة كبيرة في أحجام وقيم التداول، خاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا وثقة المستثمرين في أداء الشركات المقيدة.

مؤشرات السوق سجلت ارتفاعات قوية

وأشار رئيس البورصة إلى أن مؤشرات السوق سجلت ارتفاعات قوية خلال عام 2025، حيث حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWIعائدًا قدره 61.19%، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI عائدًا بلغ 55.34%. وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأعلى أداءً بعائد بلغ 238.4% خلال العام.

وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثمار السياسات والإجراءات المتخذة لتطوير السوق، وتحسين كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع الاستمرار في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، بما يدعم دوره في تمويل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

المؤشرات المالية ونشاط السوق

رأس المال السوقي: ارتفع إلى 3 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 38.2% مقارنة بعام 2024، بما يمثل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

التنوع القطاعي: البورصة تضم 18 قطاعًا، تصدرها قطاع البنوك بنسبة 23.2% من إجمالي رأس المال السوقي، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.6%.

قيم التداول: ارتفعت إلى 1.25 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون في 2024، مع متوسط يومي للتداول 5.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في عام 2024

هيكل التعاملات: استحوذ الأفراد على 68% من التعاملات، والمؤسسات 32%، مع زيادة دور المؤسسات بنسبة 2%.

المستثمرون الجدد: بلغ عددهم نحو 299.1 ألف مستثمر، بزيادة نحو 30% مقارنة بعام 2024، و79% منهم من الفئة العمرية 18–45 عامًا.

أداء الشركات

شهدت أسعار أسهم شركات مؤشر EGX100ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط العائد السنوي نحو 47.65%.

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشرات، إذ حقق المؤشر الثلاثيني نحو 40%، وتجاوز ارتفاع المؤشر السبعيني 61%،

إلا أنه بمقارنة مضاعف الربحية، الذي تجاوز 7 مرات مقارنة بالبورصات الإقليمية، يظل الأقل وفقًا لتقرير البيانات الصادر لشركة REFINITIV لتحليل البيانات (التابعة لمجموعة بورصة لندن)، وهو ما يجعله أكثر جذبًا للاستثمارات.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاعات أسهم الشركات المدرجة بالمؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية تُعد من بين الأعلى على مستوى العالم وعلى الرغم من ذلك تظل الأسهم المصرية جاذبة للاستثمار.

وقد حققت شركات إيجي اكس 100متوسط هامش صافي ربح بلغ نحو 24.94%. كما سجل متوسط العائد على حقوق الملكية 29.06% على جميع الشركات المدرجة بمؤشر EGX100،

حيث تجاوز العائد على حقوق الملكية ل 50% من تلك الشركات نسبة 40%، في حين تخطى نحو 20% من الشركات عائدًا على حقوق الملكية قدره 43%..

وسجل متوسط العائد على الأصول 12.05 كما ان %70 من الشركات لها معامل بيتا اقل من 1 بمتوسط معامل بيتا نحو 0.84، وهو ما يعكس مستويات مخاطر منتظمة منخفضة.

اما عن القيد والطرح

تم قيد 7 شركات جديدة، وطرحت 3 شركات أسهمًا برأسمال إجمالي 2.28 مليار جنيه.

حيث سجلت البورصة أكبر عدد لزيادات رؤوس الأموال في خمس سنوات، بقيمة إجمالية 69.6 مليار جنيه (+172% مقارنة بعام 2024).

تطوير السوق والحوكمة

مخاطبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بوضع خطط نمو واضحة، ومراجعة التصنيف الدوري بين الأسواق المختلفة لضمان كفاءة وعدالة التقييم.

عقد حوار مجتمعي وورش عمل لشرح المستجدات على قواعد القيد والإفصاح، وتأهيل مسئولي علاقات المستثمرين لاستخدام الموقع الإلكتروني للإفصاحات.

تطوير مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات (EGX35-LV)، الذي حقق عائدًا سنويا 46.26مما يعنى تحقيق عائد مرتفع مع مخاطر منخفضة حيث ان معامل التباين بـ 2.91

التطوير التكنولوجي وأنظمة التداول

تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية ونظام الصفقات (OPR) لإدخال عدد كبير من الأوامر آليًا، بما يزيد سرعة ودقة التنفيذ ويعزز السيولة.

إطلاق نظام شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وربط السوق المصري بالأسواق العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الحضور الدولي والتدريب

شاركت البورصة في أكثر من 50 لجنة دولية وبرنامج تدريبي عالمي، حضرت بفاعلية اجتماعات وأنشطة اتحاد البورصات العالمية، واتحاد البورصات العربية، واتحاد البورصات الإفريقية، بصفتها عضوًا بهذه الاتحادات، بما يعكس دورها النشط في دعم التعاون وتبادل الخبرات بين أسواق المال إقليميًا ودوليًا.

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

دعم تطوعي لأكثر من 200 شركة لتبني أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية.

الخطط المستقبلية

تطوير نظام التداول مع شركة "ناسداك"، لدعم تداول جميع الأدوات والأوراق المالية وأنشطة صانع السوق.

العمل على تفعيل آليات المشتقات المالية، وتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج)، كما تستعد لإطلاق آلية صانع السوق وربطها بشركة التسويات، بما يسهم في تعميق السوق، وتعزيز كفاءته، وزيادة قدرته التنافسية.

