رياضة

برشلونة يعلن رسميا ضم كانسيلو من الهلال السعودي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا ضم جواو كانسيلو حتى نهاية الموسم قادما من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة، وسيرتدي القميص رقم 2.

عودة كانسيلو لبرشلونة


سبق للمدافع البرتغالي أن ارتدى قميص برشلونة خلال موسم 2023/24، عندما انضم إليه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي

وشهد ذلك الموسم تألقه اللافت، حيث شارك في 42 مباراة (32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا)، مسجلًا أربعة أهداف (هدفين في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا)، ومقدمًا خمس تمريرات حاسمة (أربع في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا).

الصورة

بعد انتهاء فترة إعارته في 30 يونيو 2024، انتقل إلى نادي الهلال، حيث لعب 45 مباراة على مدار موسم ونصف.

وقبل انضمامه الأول إلى برشلونة، كان الظهير الأيمن قد بنى مسيرة كروية مميزة. ولد في باريرو، وسرعان ما انضم إلى  بنفيكا، القريب من مسقط رأسه، حيث فاز بلقب الدوري، وكأس البرتغال، وكأس الدوري، وكأس السوبر.

برشلونة بطلا للسوبر الإسباني 

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني، أمس الأحد، على حساب غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت بملعب الإنماء في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الجريدة الرسمية