أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

يبحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سبل تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، من خلال التنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والدفاع، والداخلية، والتعليم العالي، بما تمتلكه تلك الجهات من مستشفيات جامعية ومستشفيات تابعة للقوات المسلحة والشرطة، إلى جانب المستشفيات الحكومية، وكذلك وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، بما يسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن ذلك يأتي في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات وفي كافة الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التوجه يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان، ودعم استمرارية ممارسة الألعاب الرياضية، والحفاظ على المواهب الرياضية في مختلف المراحل السنية، مشددًا على أن الكشف الطبي يمثل ركيزة أساسية لحماية صحة اللاعبين وضمان سلامتهم، بما ينعكس على مستوى الأداء الفني والبدني.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع قاعدة الجهات الطبية المعتمدة لإجراء الكود الطبي، وتوحيد المعايير الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الرياضيين، في إطار رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية والطبية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن القرار الوزاري يؤكد على التزام كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية وهي:

المستوى الأول – الممارسة العامة: يشمل الأنشطة الرياضية داخل الهيئات التي لا تندرج ضمن المنافسات عالية الأداء، دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

المستوى الثاني – الأكاديميات والمراكز التدريبية: يشمل تاريخ طبي للاعب والعائلة، والكشف الإكلينيكي، والفحوصات الباطنية، ورسم القلب الكهربائي، وصورة دم كاملة.

المستوى الثالث – الفرق المشاركة في الاتحادات وبطولات الجمهورية: يشمل جميع فحوصات المستوى الثاني بالإضافة إلى موجات صوتية على القلب (إيكو).

المستوى الرابع – لاعبو المنتخبات القومية: يشمل جميع فحوصات المستوى الثالث بالإضافة إلى رسم قلب بالمجهود لضمان الجاهزية الصحية الكاملة أثناء التدريب والمنافسات.

وشهدت الفترة الماضية انتقادات من ارتفاع تكاليف الكشف الطبي للاعبين، والتي تخطت الألف جنيه للاعب الواحد حيث وجه أولياء أمور اللاعبين انتقادات بضرورة تخفيضها ودعمها.



فيما فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم علي هامش انطلاق الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي تم عقدها اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر البالغ لجميع الوزراء العرب على ثقتهم فى الدولة المصرية من خلال رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيرا أن هذا الفوز يعكس مكانة الدولة المصرية ودورها فى التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب وخاصة ما يتعلق بدعم كافة المبادرات العربية المشتركة.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفا للأنشطة والمبادرات العربية المشتركة بما يسهم فى تعظيم إسهامات الشباب وتلبية تطلعاتهم فى المجالات المختلفة.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول (الكويت، السعودية، الأردن، المغرب، البحرين، ليبيا، العراق، الجزائر، فلسطين) بالإضافة إلى مصر.

