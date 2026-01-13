مناقشات سرية داخل الاتحاد الأوروبي للرد على أمريكا حال غزو جرينلاند

18 حجم الخط

جرينلاند، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة الألمانية برلين، أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش بعيدا عن الإعلام الخطوات المحتملة للرد على احتمال استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند.

وقالت كايا كالاس، إن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة للإعلان عن الخطوات التى ستتخذها بشأن جرينلاند بشكل صريح وعلني.

وأضافت: "فيما يتعلق بموضوع جرينلاند، أعتقد أنه من الخطأ مناقشة الأمر علنا ما هي الأدوات المتاحة لدينا؟ نحن نجري محادثات مع الدول الأعضاء، بما فيها الدنمارك، حول الوضع والخطوات التي يمكننا اتخاذها. وهذا ليس للنقاش العام".

التصعيد الأمريكي الأوروبي بسبب جرينلاند

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مناسبات متكررة بأن جزيرة جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

ورفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على جرينلاند، كما رفض الإجابة بشكل قاطع على سؤال حول ما هو أكثر أهمية بالنسبة له: الجزيرة أم الحفاظ على حلف الناتو.

وفي وقت سابق، قدم عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين مشروع قانون يدعو إلى "ضم ومنح صفة ولاية" لجرينلاند، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا جديدا في هذا الملف.

