ترامب يلغي الحماية المؤقتة "TPS" لـ آلاف الصوماليين في الولايات المتحدة

أعلنت شبكة فوكس نيوز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الذي كان يمنح لآلاف الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على وضعهم القانوني، وأمنهم الوظيفي والاجتماعي.

الحماية المؤقتة للصوماليين: ما كانت تمنحه ولماذا أُلغيت

برنامج الحماية المؤقتة كان يسمح لمواطني الصومال المقيمين في الولايات المتحدة بالبقاء بشكل قانوني لفترة محددة، بسبب الظروف الإنسانية والأمنية في بلادهم، بما في ذلك الصراعات والنزاعات المستمرة. وأوضح التقرير أن إدارة ترامب رأت أن الظروف في الصومال تحسنت بما يكفي لإنهاء البرنامج، وهو ما دفعها لإلغاء الحماية المؤقتة.

ردود فعل على القرار وتأثيره على المجتمع الصومالي الأمريكي

من المتوقع أن يؤدي قرار ترامب إلى زيادة حالة القلق وعدم الاستقرار بين الصوماليين الذين يعيشون منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بـ العمل والتعليم والسكن. كما دعا بعض النواب الأمريكيين إلى إعادة النظر في القرار، مؤكدين أن الإلغاء المفاجئ قد يعرض آلاف الأشخاص للطرد أو التهديد بالمغادرة القسرية.

موقف إدارة ترامب وتبريرها من قرار الغاء الحماية المؤقتة للصوماليين

برّرت إدارة ترامب القرار بأن الظروف في الصومال أصبحت مستقرة نسبيًا مقارنة بالماضي، معتبرة أن استمرار الحماية المؤقتة لم يعد مبررًا، لكنها لم تحدد موعدًا دقيقًا لإنهاء البرنامج، ما يترك مساحة للتحديات القانونية والمنازعات أمام القضاء الأمريكي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصوماليين بـ «القمامة» أمر غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أن الشعب الصومالي يستحق الاحترام، وأن مثل هذه التصريحات تعكس استخفافًا مرفوضًا بالشعوب والدول، ولا تليق بخطاب سياسي مسؤول.

وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات لقناة «العربية» باللغة الإنجليزية، إن الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني يجب أن يستمروا في الإقامة هناك، مؤكدًا أنهم جزء فاعل من المجتمع الأمريكي ويسهمون في بنائه اقتصاديًا واجتماعيًا.

