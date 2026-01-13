قطر تشارك في مفاوضات تسوية النزاع بين إيران وأمريكا

الثلاثاء 13 يناير 2026
كشفت قطر، اليوم الثلاثاء، عن مشاركتها كطرف في مفاوضات تسوية النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وفقا لما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم.

قطر تعلن مشاركتها في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية: "نحن طرف في المفاوضات التي تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة وتسوية النزاعات بين واشنطن وطهران".


واضاف ماجد الأنصاري في بيانه: أن هناك توقعات بأن التوتر الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، ونحن نحاول تهدئة الوضع.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ اندلاع المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

تدخل أمريكي إسرائيلي في مظاهرات إيران

واتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالتدخل في المظاهرات ومحاولة تأجيجها، حيث دعا الرئيس الأمريكي المتظاهرين إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعاقب طهران على العنف ضد المتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، بعد دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع عام 1979، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية في إيران، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.

وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، إلى مواجهات مع الشرطة ورفعت شعارات ضد النظام السياسي الإيراني. كما وردت أنباء عن سقوط ضحايا من جانب قوات الأمن والمحتجين.

