الهيئة الوطنية للصحافة تصرف علاوتين للعاملين بالمؤسسات القومية بحد أقصى 600 جنيه

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة بقيمة 250 جنيهًا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 350 جنيها كحد أقصى و250 جنيها كحد أدني ؛ بما جملته 600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى.



وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي:" إن العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعمًا للعلاوة الدورية المقترحة من السادة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية".



كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

ألف جنيه زيادة في رواتب العاملين بالصحف القومية

وأعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بداية يوليو الماضي، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ (ألف جنيه شهريًا)، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل.

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها في مارس الماضي، الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنيه كحد أقصى و200 جنيه كحد أدني.

