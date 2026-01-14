الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو
18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 427 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 401 جنيه للكيلو

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 417 جنيها

التغيير: انخفاض 4 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 382 جنيها

التغيير: انخفاض 11 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 358 جنيهًا

التغيير: انخفاض 4 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 409 جنيهات

التغيير: انخفاض 2.5 جنيه

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 400 جنيه

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه
ads

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتخطى ديبورتيفو لاكورنيا بهدف ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

رد الحكومة على مطالبات تقديم استقالتها بعد تشكيل مجلس النواب

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية