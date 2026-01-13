الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أفشة يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة قبل الانضمام إلى الاتحاد السكندري

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
18 حجم الخط

ودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه اليوم، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قبل إتمام انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة.

ونشر أفشة رسالة وداع مؤثرة، معبرا عن امتنانه لكل الدعم الذي تلقاه من الجماهير طوال مشواره مع الفريق الأحمر، مؤكدا أنه سيحمل ذكريات النادي في قلبه دائما.

وجاءت رسالة وداع أفشة كالتالي:

وكشف مصدر خاص، مساء أمس عن إتمام اتفاق انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أفشة إلى زعيم الثغر حسمت بشكل نهائي، في تأكيد لما نشره موقع “فيتو” في وقت سابق بشأن عقد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي نادي الاتحاد السكندري، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وكان المصدر أشار إلى أن أفشة سيقوم بجمع متعلقاته من مقر النادي الأهلي الطوم، تمهيدا للانتقال إلى الإسكندرية والانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.

تفاصيل جلسة الاتحاد مع أفشة

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف في وقت سابق عن جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي محمد مجدي أفشة أفشة الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

ليفربول يتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز علي بارنسلي

طرد وركلتا جزاء، الهلال يحقق فوزًا مثيرًا على النصر في الدوري السعودي (فيديو وصور)

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

أهلي 2007 يفوز على الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية

غزل المحلة يفوز علي سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

التشكيل الرسمي لقمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

قناة السويس ليست للبيع، خبير اقتصادي يفجّر الجدل حول مقترح تصفير الديون (فيديو)

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية