خارج الحدود

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

إيران، كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، عن حصيلة ضحايا غير مسبوقة نتيجة الاحتجاجات التى تشهدها البلاد، في تطور يسلّط الضوء على حجم العنف المصاحب للأحداث واتساع رقعة المواجهات داخل المدن الإيرانية.

مسؤول بالصحة الإيرانية: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية  لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن عدد القتلى جراء احتجاجات إيران يقترب من 3000 شخص، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التصعيد الذي شهدته الشوارع الإيرانية خلال الأيام الماضية. وأوضح أن الضحايا سقطوا في عدة محافظات، وسط اشتباكات وأعمال عنف متبادلة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أعمارهم أو طبيعة إصاباتهم.

أزمة إنسانية تتفاقم وضغط متزايد على المنظومة الصحية في إيران

وأضاف المسؤول، أن المستشفيات والمراكز الطبية تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المصابين فى احتجاجات إيران، ما تسبب في استنزاف الطواقم الطبية والإمكانات المتاحة، خاصة في المدن الكبرى ومنها طهران. وأشار إلى أن القطاع الصحي يعمل في ظروف استثنائية، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالاحتجاجات.

السلطات الإيرانية: رواية مختلفة وتحذير من التدخل الخارجي

وتؤكد  السلطات الإيرانية،أن ما يحدث ليس احتجاجات سلمية فقط، بل يتخلله ما تصفه بـ«أعمال شغب» تقودها جماعات مدعومة من الخارج، محذرة من محاولات تسييس الأرقام واستغلالها للضغط على طهران.

والحصيلة المعلنة قد لا تكون نهائية، في ظل استمرار التوتر واتساع رقعة الاحتجاجات الإيرانية، ما ينذر بمزيد من الخسائر الإنسانية إذا لم يتم احتواء الأزمة سياسيًا.

ترامب فى رسالة تشجيع على احتجاجات إيران: استمروا المساعدة قادمة بالطريق

إيران تروج لفكرة "انحصار المظاهرات" وتلوح برد استباقي على أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي

 

 

الجريدة الرسمية