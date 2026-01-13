حرامي التليفونات فى الكونجرس الأمريكى، اعتقال موظف سابق بتهمة سرقة 240 هاتفا محمولا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية وجهت تهما لموظف سابق في قسم التكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” بسرقة 240 هاتفا محمولا رسميا تزيد قيمتها عن 150 ألف دولار حيث قام بتفكيكها وبيعها قطعا منفصلة.

اعتقال موظف سابق بالكونجرس الأمريكي لسرقته 240 هاتفا نقالا وبيعها

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيانها في: "تم اعتقال كريستوفر ساذرلاند البالغ من العمر 43 عاما من جلين بورني بولاية ماريلاند، ووُجهت إليه تهمة سرقة ما يقرب من 240 هاتفا محمولا رسميا بقيمة تزيد عن 150 ألف دولار من مجلس النواب الأمريكي".



وأضافت وزارة العدل، في بيانها، أن ساذرلاند عمل كمسؤول أنظمة سبرانية (system administrator) في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب في الفترة من أبريل 2020 إلى يوليو 2023، وتضمنت مسؤولياته، من بين أمور أخرى، توفير الهواتف المحمولة لموظفي اللجنة.

وفي الفترة بين يناير ومايو 2023، قام ساذرلاند بطلب 240 هاتفا جديدا للعمل مباشرة إلى منزله في ماريلاند، خلال هذه الفترة، لم يكن لدى اللجنة سوى حوالي 80 موظفا، ثم قام المتهم بتسليم أكثر من 200 هاتف محمول إلى محل لرهن الأجهزة قريب من بيته.

تفاصيل سرقة هواتف بالكونجرس الأمريكي

وأشارت وزارة العدل الأمريكية أيضا إلى أنه لمنع كشف جريمة السرقة قام ساذرلاند بتفكيك الهواتف المسروقة وبيعها كقطع غيار في محل الرهونات، كي لا يكتشف أمره، وذلك بتجاوز برنامج الأمان المثبت على جميع أجهزة مجلس النواب.

وانكشف مخطط السرقة، عندما تم بيع أحد الهواتف التي سرقها ساذرلاند بالكامل في أحد الأسواق الإلكترونية.

وقال مصدر في وزارة العدل: "عندما قام المشتري بتشغيل الهاتف لأول مرة، عرضت الشاشة رقم الدعم الفني لمجلس النواب. اتصل المشتري بهذا الرقم، وسرعان ما اكتشف موظفو المجلس أن العديد من الهواتف التي اشتراها ساذرلاند قد اختفت دون أثر".

وتشرف شرطة الكابيتول الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقيق في جريمة السرقة المذكورة. ولم تكشف وزارة العدل عما إذا كانت الأجهزة المسروقة التي بيعت لاحقا تحتوي على أي معلومات سرية.

