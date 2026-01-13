انتشار موسع للمعدات بشوارع مدن البحيرة لرفع تجمعات مياه الأمطار (صور) 

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الجهود لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين.

الدفع بالمعدات لرفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار

وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة انتشارًا موسعًا لكافة المعدات والأطقم الفنية والأجهزة التنفيذية وفقًا لخطة العمل المسبقة، حيث تم الدفع بالمعدات لرفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بما يضمن تيسير الحركة المرورية وحماية المواطنين.

التعامل الفوري مع أي طارئ

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم التنسيق الكامل بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي طارئ والحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لشبكات تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، واستمرار الجاهزية الكاملة بجميع الوحدات المحلية لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

شفط المياه المتراكمة بمدخل المحافظة

من جانبه تابع محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال سحب وشفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق الحيوية داخل المدينة، وذلك في إطار خطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية المفاجئة، وشملت الجولة متابعة أعمال شفط المياه المتراكمة مدخل المحافظة.

واطمأن رئيس المدينة على سرعة استجابة فرق العمل، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، بما يضمن عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد رئيس المدينة نفق دمنهور وعددًا من الشوارع والمحاور الحيوية، للوقوف على مستوى الانضباط والسيولة المرورية، ومتابعة جهود فرق النظافة والهندسات في رفع آثار الأمطار أولًا بأول، والتأكد من جاهزية المعدات وانتشارها بالمواقع ذات الكثافات المرورية العالية، وتم تمركز سيارات شفط مياه الأمطار والمعدات الثقيلة بنفق شبرا، باعتباره أحد النقاط الحيوية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة للتدخل السريع في حال حدوث أي تجمعات للمياه، بما يمنع حدوث اختناقات مرورية أو تأثير على حركة المواطنين.

