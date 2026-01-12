حملة عاجلة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار بالبحيرة

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة مديرية الطب البيطري، بتنفيذ حملة فورية لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بالإضافة الى البدء فى تعقيم عدد اخر من الكلاب للحد من ظاهرة انتشارها والحفاظ على التوازن البيئي، في إطار الحرص على حماية الصحة العامة للمواطنين وضمان بيئة آمنة لهم، وخلال جولتها الميدانية اليوم بمركز ومدينة رشيد.

تطعيم عدد كبير من الكلاب

وعلى الفور قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة ميدانية بشوارع المدينة، لتطعيم عدد كبير من الكلاب وفقًا للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لتكثيف جهود الوقاية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

تجهيز مواقع مخصّصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة

جدير بالذكر أن المحافظة أطلقت حملات التعقيم وكذلك تحصين الكلاب ضد مرض السعار، وذلك من خلال فرق الطب البيطري بالمحافظة،كما أنه جارى تجهيز مواقع مخصّصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة، تمهيدًا لنقلها من الشوارع فور جاهزية تلك المواقع، بما يحقق التوازن ويحافظ على سلامة الأهالي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة الجهات المعنية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في تنفيذ حلول عملية تضمن الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات.

