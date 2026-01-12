الهدوء يعود إلى الدلنجات بعد إنهاء خصومة بدأت بحادث دهس في حفل زفاف

18 حجم الخط

نجحت المساعي الشعبية والأمنية بمحافظة البحيرة في إتمام جلسة صلح بقرية "عمارة" بحوش عيسى، لإنهاء واحدة من أصعب الخصومات التي شهدها مركز الدلنجات مؤخرًا، والتي بدأت بجريمة قتل مروعة في قلب حفل زفاف.

ليلة تحول فيها العرس إلى مأتم

تعود جذور الواقعة إلى حادثة هزت وجدان أهالي مركز الدلنجات، حينما تحول حفل زفاف نجل عم المتهم إلى ساحة للجريمة، وفي لحظة غدر، قام المدعو "علي م. ع. د" (من عائلة دغار) بقيادة سيارته والتوجه نحو قريبه المجني عليه "محمود جمال ناجي عبدالقادر" (من عائلة عمارة)، حيث قام بدهسه عمدًا مرتين متتاليتينK للتأكد من وفاته أمام ذهول المعازيم، ثم فر هاربًا.

​التحرك الأمني والتدخل الحكيم

عقب الحادثة، فرضت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، طوقًا أمنيًا مشددًا حول موقع الحادث لمنع اشتعال الفتنة والاشتباكات بين العائلتين، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

وفي موازاة الإجراءات القانونية، تحرك كبار العائلات وعمد ومشايخ البلاد لإقناع الأطراف بضرورة حقن الدماء وتغليب لغة العقل.

​جلسة الصلح في حوش عيسى

توجت هذه الجهود اليوم بعقد جلسة صلح كبرى بمركز حوش عيسى، حيث التقت العائلتان، ووقع الطرفان ميثاقًا للتعاهد على نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة أساسها الاحترام المتبادل والجيرة، ​انتهت الجلسة بتعانق أفراد العائلتين، وسط فرحة الحاضرين بإنهاء الخصومة بين العائلتين وتوقف سفك الدماء.

