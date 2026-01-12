غدًا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الغلالبة في دمنهور

18 حجم الخط

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الغلالبة بمركز دمنهور، وذلك على مدار غد الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يناير الجاري، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتكثيف القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

وتشمل القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مع إتاحة تلقي الخدمة للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومى، وللأطفال بشهادة الميلاد.

وأكدت محافظ البحيرة أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشددة على استمرار تنفيذها بشكل دوري بمختلف المراكز والقرى، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها، ومناشدة أهالي قرية الغلالبة والقرى المجاورة بسرعة التوجه والاستفادة من الخدمات المقدمة.

توقيع الكشف الطبي على 1065 مواطنH بالمجان

ونظّمت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود، الجارى، وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1065 مواطنا بالمجان، من خلال 8 عيادات طبية متنقلة، وتنوعت خدمات القافلة لتشمل الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وهي (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - العظام) كما ضمّت القافلة معملى دم وطفيليات، إلى جانب جهازي أشعة (عادية – سونار)، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمن»، وشملت القافلة كذلك لجنة متخصصة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، مع تحرير استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى عند الحاجة، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، بما يسهم في رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، وفي ختام أعمال القافلة، تم صرف الأدوية اللازمة بالمجان للمواطنين من خلال صيدلية القافلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.