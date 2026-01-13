الأحد، انطلاق حملة موسعة بالبحيرة لمكافحة القوارض وحماية محصول القمح موسم 2026

18 حجم الخط

تُطلق مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع مديرتي الإصلاح الزراعي والصحة والسكان حملة "مكافحة القوارض لحماية محصول القمح من الآفات موسم 2026" بجميع مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، بدءًا من 18 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق إستدامة الإنتاج الزراعي، وحماية المحاصيل من الآفات الزراعية، وفي مقدمتها القوارض التي تشكل تهديدًا مباشرًا لجودة وكميات المحاصيل، خاصة محصول القمح بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

تحقيق أفضل النتائج بأقل تأثير بيئي

وتشمل الحملة استخدام أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة في مكافحة القوارض، مع التركيز على التوعية والإرشاد للمزارعين حول الإستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، بما يضمن حماية المحصول وتحقيق أفضل النتائج بأقل تأثير بيئي، كما توفر الحملة جميع المستلزمات اللازمة للمكافحة من مبيدات ومضادات التسمم، بالوحدات الصحية والبيطرية، لتأمين عملية التطبيق الفعّال وتقليل الأضرار الناتجة عن القوارض، وتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة.

تكثيف برامج التوعية لزيادة مشاركة المزارعين بفعالية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة، مشددةً على ضرورة تكثيف برامج التوعية لزيادة مشاركة المزارعين بفعالية، مشيرةً إلى أن هذه الحملة تمثل خطوة هامة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعود بالنفع على الإنتاج الزراعي والمحاصيل على مستوى محافظة البحيرة وأيضا على مستوى محافظات مصر.

