طوارئ في البحيرة بعد سقوط أمطار غزيرة بدمنهور

تابع محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال سحب وشفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق الحيوية داخل المدينة، وذلك في إطار خطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية المفاجئة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية.

سرعة استجابة فرق العمل

وشملت الجولة متابعة أعمال شفط المياه المتراكمة بمدخل المحافظة، حيث اطمأن رئيس المدينة على سرعة استجابة فرق العمل، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، بما يضمن عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمركز سيارات شفط مياه الأمطار والمعدات الثقيلة

كما تفقد رئيس المدينة نفق دمنهور وعددًا من الشوارع والمحاور الحيوية، للوقوف على مستوى الانضباط والسيولة المرورية، ومتابعة جهود فرق النظافة والهندسات في رفع آثار الأمطار أولًا بأول، والتأكد من جاهزية المعدات وانتشارها بالمواقع ذات الكثافات المرورية العالية.

و شدد رئيس المدينة على تمركز سيارات شفط مياه الأمطار والمعدات الثقيلة بنفق شبرا، باعتباره أحد النقاط الحيوية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة للتدخل السريع في حال حدوث أي تجمعات للمياه، بما يمنع حدوث اختناقات مرورية أو تأثير على حركة المواطنين.

ووجّه رئيس المدينة باستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة فرق العمل، مع سرعة الدفع بالمعدات فورًا إلى أي موقع تظهر به تجمعات، والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات المعنية لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ، وجاءت الأعمال في إطار المتابعة الميدانية لرئيس مركز ومدينة دمنهور، وتحت إشراف عبير عبد القادر – مديرة إدارة الرقابة والمتابعة والمشرف العام على الهندسات، وبمشاركة فرق التدخل السريع وفرق الصيانة، والمعدات وسيارات شفط مياه الأمطار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

