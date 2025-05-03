في شهر الامتحانات، 10 نصائح للأمهات لتحفيز الأبناء على المذاكرة

نصائح للأمهات لتحفيز الأبناء على المذاكرة، مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، تشعر العديد من الأمهات بالقلق والتوتر بشأن استعدادات أبنائهن لهذا التحدي المهم.



فترة الامتحانات تتطلب تركيزًا عاليًا، وتنظيمًا جيدًا للوقت، ودعمًا نفسيًا ومعنويًا مستمرًا من الأسرة، وخاصة من الأم التي غالبًا ما تكون الأقرب إلى الأبناء في تفاصيلهم اليومية.



أكدت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أنه لابد أن تدرك الأمهات أن فترة الامتحانات ليست مجرد تحدٍ دراسي، بل فرصة لبناء علاقة دعم وتفاهم مع الأبناء، وتعليمهم مهارات تنظيم الوقت، والمثابرة، والتغلب على القلق.



وأضافت أن الدعم العاطفي والتربوي الذي تقدمه الأم في هذه الفترة يبقى محفورًا في ذاكرة الطفل ويؤثر في شخصيته بشكل دائم.



ومن هنا تبرز أهمية معرفة الأساليب التي يمكن أن تساعد الأم على تحفيز أبنائها للمذاكرة بطريقة إيجابية وفعالة، بعيدًا عن الضغط أو التوتر الزائد.

نصائح تساعدك لتحفيز الأبناء على المذاكرة

المذاكرة مع الأبناء

وتقدم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية مجموعة من النصائح العملية التي يمكن للأمهات اتباعها لتحفيز الأبناء على المذاكرة وتنمية حب التعلم لديهم كالتالي:

1. تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة

أول خطوة لتحفيز الأبناء هي تهيئة مكان مريح وهادئ بعيدًا عن المشتتات مثل التلفاز أو الهاتف المحمول. يجب أن يكون المكان جيد الإضاءة، ومرتبًا، ويحتوي على كل ما يحتاجه الطفل من أدوات قرطاسية وكتب، بحيث لا يضطر لترك المذاكرة للبحث عن شيء ما. الشعور بالراحة النفسية في المكان يزيد من تركيز الطفل ويشجعه على الاستمرار.

2. وضع جدول مذاكرة واقعي ومنظم

يساعد الجدول الزمني على تنظيم وقت الطفل وتحديد فترات للمذاكرة وأخرى للراحة. على الأم أن تشارك ابنها أو ابنتها في وضع هذا الجدول حتى يشعر بأنه مشارك في القرار، مما يزيد من التزامه به. يجب أن يتضمن الجدول فترات راحة قصيرة كل ساعة تقريبًا، ووقتًا كافيًا للنوم والأنشطة الترفيهية، فالتوازن هو المفتاح.

3. استخدام التحفيز الإيجابي بدلًا من الضغط

الضغط المستمر على الطفل للمذاكرة قد يأتي بنتائج عكسية. الأفضل هو استخدام أسلوب التحفيز الإيجابي مثل تقديم كلمات التشجيع، أو مكافأة صغيرة بعد اجتياز جزء معين من المنهج، أو السماح له بممارسة نشاط يحبه بعد الانتهاء من مهامه الدراسية. هذا يعزز شعوره بالإنجاز ويجعله أكثر إقبالًا على الدراسة.

4. تحديد أهداف قصيرة وواضحة

من المفيد أن تساعد الأم طفلها على تقسيم المواد الدراسية إلى أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، مثل مراجعة فصل معين أو حل مجموعة من الأسئلة خلال وقت محدد. هذا يمنح الطفل شعورًا بالسيطرة على الدراسة ويقلل من شعوره بالإرهاق أو التشتت أمام حجم المنهج.

5. الابتعاد عن المقارنات

من أكثر الأمور المحبطة للأطفال هي مقارنتهم بزملائهم أو إخوتهم. فكل طفل له قدراته ومهاراته وطريقته في التعلم. على الأم أن تتفادى المقارنة، وأن تركز بدلًا من ذلك على نقاط قوة ابنها وتحاول تطويرها، مما يمنحه الثقة في النفس ويشعر بأنه قادر على الإنجاز.

إقناع الطفل بالمذاكرة

6. استخدام طرق تعليمية ممتعة

كلما كانت المذاكرة ممتعة، زاد دافع الطفل للتعلم. يمكن للأم أن تساعد في ذلك من خلال استخدام بطاقات التلخيص الملونة، أو رسم الخرائط الذهنية، أو تحويل المعلومات إلى قصص أو ألعاب تعليمية. كما يمكن الاستعانة بالفيديوهات التعليمية أو التطبيقات التفاعلية التي تحوّل المذاكرة إلى تجربة محببة.

7. الاهتمام بالتغذية والنوم الجيد

لا يمكن إغفال دور التغذية الصحية والنوم الكافي في دعم تركيز الطفل وقدرته على الاستيعاب. على الأم أن تحرص على تقديم وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات والفواكه، والابتعاد عن السكريات الزائدة أو المنبهات. كما يجب التأكد من أن الطفل ينام لساعات كافية، لا تقل عن 8 ساعات يوميًا.

8. التعامل مع القلق بهدوء

بعض الأطفال يصابون بالتوتر الشديد قبل الامتحانات، ما يؤثر سلبًا على مستواهم. دور الأم هنا هو طمأنة الطفل واحتوائه عاطفيًا، وعدم تهويل أهمية الامتحانات أو ربطها بمصيره بالكامل. كلمات مثل "أنا أثق فيك"، أو "أهم شيء هو اجتهادك وليس النتيجة فقط" تُحدث فرقًا كبيرًا في نفسيته.

9. المراجعة الجماعية إذا كانت مفيدة

بعض الأطفال يحبون المذاكرة مع أصدقائهم أو أحد أفراد الأسرة. إذا كانت هذه الطريقة فعالة بالنسبة للطفل، يمكن ترتيب جلسات مراجعة جماعية مع أصدقاء ملتزمين، أو أن تشارك الأم نفسها في عملية المراجعة من خلال طرح الأسئلة أو مساعدته في الفهم.

10. زرع الإيمان بقدراته

أهم ما يمكن أن تقدمه الأم لطفلها في هذه المرحلة هو الدعم النفسي والمعنوي، تشجيعه، الاعتراف بمجهوده، والاحتفال بإنجازاته، حتى لو كانت بسيطة، كلها عوامل تعزز من ثقته بنفسه وتجعله أكثر استعدادًا لبذل الجهد.



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