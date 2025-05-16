الجمعة 16 مايو 2025
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صحة ومرأة

نصائح بسيطة تشجع ابنك على المذاكرة فترة الامتحانات

فترة الامتحانات
فترة الامتحانات

بدأ ماراثون الامتحانات لجميع صفوف النقل يليها مراحل الشهادة وهى فترة طوارئ فى معظم المنازل المصرية حيث يحرص كل من الوالدين على تهيئة الأجواء داخل المنزل للمذاكرة.

وللاسف فى ظل التطور التكنولوجى وانتشار الهواتف الذكية تجد الأمهات صعوبة مع الأبناء فى المذاكرة حيث يرفض بعضهم المذاكرة والبعض الآخر يذاكر بدون تركيز وهكذا، ما يدفع الأمهات بالبحث عن طرق تشجيع الأبناء على المذاكرة فترة الامتحانات.

نصائح مهمة تشجع الأبناء على المذاكرة 

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري، مع اقتراب فترة الامتحانات، يبدأ القلق والتوتر في الظهور داخل البيت، ويواجه الكثير من الآباء صعوبة في تحفيز أبنائهم على المذاكرة، لكن في الواقع، يمكن ببعض الخطوات البسيطة أن نساعد أبناءنا على التركيز والاجتهاد دون ضغط نفسي، وهناك نصائح بسيطة تشجع الأبناء على المذاكرة فترة الامتحانات والتفوق الدراسي، منها:-

  • تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة، حيث يجب على الوالدين توفير مكان هادئ ومريح خالٍ من المشتتات مثل الهاتف والتلفاز، مع وجود طاولة منظمة وإضاءة جيدة تساعد الطفل على التركيز.
  • وضع جدول للمذاكرة، حيث يجب مساعدة الابن على تنظيم وقته عبر وضع جدول مرن يشمل أوقات للمذاكرة والراحة، خاصة أن التنظيم يقلل من التوتر ويعطي الطفل إحساسا بالسيطرة.

 

فترة الامتحانات 
فترة الامتحانات 

 

  • المكافآت البسيطة، واستخدم أسلوب التحفيز الإيجابي، مثل منح الطفل مكافأة صغيرة بعد إتمام مهمة دراسية، كمشاهدة فيلم أو تناول وجبته المفضلة.
  • تشجيعه بالكلمات الإيجابية، والكلمات الإيجابية والدعم العاطفي لهما أثر كبير، لذا يجب مدح جهده بدلًا من التركيز فقط على النتائج، وتذكيره دائما بقدرته على النجاح.
  • التفاعل معه أثناء المذاكرة، حيث مشاركة الابن في المذاكرة من خلال طرح الأسئلة أو مساعدته في تلخيص الدروس، وهذا يعزز من فهمه ويشعره بالاهتمام.
  • استخدام وسائل تعليمية ممتعة، لجعل المذاكرة ممتعة من خلال استخدام الخرائط الذهنية، البطاقات التعليمية، أو الفيديوهات التوضيحية التي تساعده على الفهم بشكل أسرع.
  • توفير أوقات للراحة والنوم الكافي، لأن العقل المرهق لا يستطيع التركيز، لذا حصول الابن على قسط كافى من النوم والراحة.
  • غرس الثقة بالنفس، وذلك من خلال الحديث عن أهمية الإيمان بقدراته، وتذكيره بأن الخطأ جزء من التعلم، وأنه يستطيع التطور مع كل تجربة.

وأضافت ولاء، أنه بتطبيق هذه الأفكار، ستتمكن كل أم من مساعدة ابنها على تجاوز فترة الامتحانات بثقة وهدوء، وتعزيز حب التعلم والتفوق الدراسي لديه بطريقة إيجابية ومستدامة.

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ماراثون الامتحانات فترة الامتحانات نصائح مهمة تشجع ابنك على المذاكرة فترة الامتحانات التفوق الدراسى صحة الصحة الدكتورة ولاء يحيى

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