ثقافة وفنون

زينة عن عدم زواجها: "مشوفتش رجالة فى حياتي"

قالت الفنانة زينة: إن الحالة الصحية للفنان تامر حسني فى تحسن جيد، موضحة أنها بدأت مشوارها الفني فى فيلم "حالة حب"، بطولة تامر حسني، ثم شخصيتها فى مسلسل "حضرة المتهم أبي"، بطولة الراحل نور الشريف.


وأكدت الفنانة زينة، خلال لقائها ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " عمري ما هنسى شخصيتي فى مسلسل حضرة المتهم أبي، وما حققته من نجاح، ثم شخصيتي فى فيلم الجزيرة، وهناك أعمال فنية استفدت منها فنيا وجماهيريا، وأعمال أخرى نجحت فيها فنيا".


وأضافت: " أنا من الشخصيات التي تندم على أعمال فنية راحت منها، وشاركت في فيلم التاريخ الأسود لكوثر، وهو ما لم يتم عرضه، حتى الآن وتشارك فيه الفنانة ليلى علوي، ويحكي قصة فتاة نشأت وتربت على أفكار الجماعة الإرهابية".


وأوضحت: " أنا لا أتكسف نهائيا واعلم عيوبي، ومميزاتي ومن عيوبي سرعة الغضب، وقد أكون مصابة بعقدة من الزواج، ومشوفتش رجالة فى حياتي، وأنا شخصية معقدة وسيبوني فى حالي".
 

وكانت الفنانة زينة عبرت عن بالغ سعادتها بالنجاح الذي يحققه مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، بعدما احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة في تطبيق يانجو بلاي منذ انطلاقه.

وأكدت زينة أن هذا الإنجاز يمثل "شرفًا كبيرًا" لها، خاصة أن المنصة باتت واحدة من أهم المنصات المؤثرة في سوق الدراما، وتمتلك قاعدة جماهيرية متزايدة.

وقالت زينة إنها استمتعت بتجربتها في العمل، خصوصًا في التعاون الجديد الذي جمعها بالكاتب محمد رجاء، مشيرة إلى أن بينهما "كيمياء فنية واضحة" دائمًا ما تثمر أعمالًا ناجحة،  وذكّرت بتجربتهما السابقة في مسلسل "الليلة واللي فيها" عام 2022، والذي حقق نجاحًا لافتًا

