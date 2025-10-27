مونيكا بلوتشي تنشر صورة تجمعها مع أحمد عز من كواليس the seven Dogs

نشرت الفنانة العالمية مونيكا بلوتشي، صورة تجمعها بالفنان أحمد عز، من كواليس فيلم “the seven Dogs”، الذي انتهى تصويره منذ فترة بمدينة الرياض.

ومن المفترض أن يعرض الفيلم بالسينمات خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويقام عرضًا خاصًا واحتفالًا ضخمًا لصناعه، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد من نجوم السينما بالوطن العربي وبعض النجوم العالميين

فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في أستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

