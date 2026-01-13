بعد إقصاء الأهلي، المصرية للاتصالات في مواجهة قوية أمام فاركو بكأس مصر

18 حجم الخط

يلتقى فريق فاركو أمام نظيره المصرية للاتصالات ظهر اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وصعد المصرية للاتصالات لدور الـ16 بكأس مصر على حساب النادى الأهلى، بعدما تغلب عليه فى دور الـ32 بنتيجة 2-1.

بينما فاز فاركو على تليفونات بنى سويف بنتيجة 2-0 فى نفس الدور.

ويسعى فريق فاركو إلى استثمار خبراته السابقة في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي.

موعد مباراة المصرية للاتصالات وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن يواجه فريق فاركو نظيره المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المصرية للاتصالات وفاركو

ومن المنتظر أن تنقل مباراة المصرية للاتصالات وفاركو، عبر قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات كأس مصر بشكل حصري.

طاقم حكام فاركو والإتصالات

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة المصرية للاتصالات أمام فاركو في ثمن نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر.

ويتكون الطاقم من: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، وعماد العقاد وعماد فرج (مساعدين)، ومحمد ممدوح (حكمًا رابعًا)، والدولي وائل فرحان وعماد الشامي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.