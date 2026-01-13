منتخب مصر في مواجهة الثأر أمام السنغال.. رقم قياسي للفراعنة بنصف نهائي الكان.. التاريخ ينتظر كتابة إنجاز جديد لـ محمد صلاح.. والعميد مستمر حتى مونديال 2026

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي

في سياق متصل، يقف نجم منتخب مصر محمد صلاح على أعتاب لحظة تاريخية في مسيرته مع أمم أفريقيا، فإذا تمكن من تسجيل هدف أمام السنغال، سيعادل الرقم التاريخي لحسن الشاذلي كأفضل هداف لمصر في البطولة برصيد 12 هدفًا.

حتى الآن، يمتلك صلاح 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم، آخرها الهدف الذي سجله في مرمى كوت ديفوار، وهو نفس عدد الأهداف المسجلة باسم حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب.

6 غيابات تهدد الفراعنة حال التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

ويواجه 6 لاعبين من منتخب مصر، خطر الغياب عن المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، حال عبور عقبة السنغال، وحصولهم على بطاقة صفراء.

ويدور الأمر حول السداسي: محمد الشناوي ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد فتوح.

وحصل الرباعي رامي ربيعة ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد فتوح، على بطاقة صفراء خلال مباراة بنين، في ثمن النهائي، والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-1.

وفي دور الثمانية للكان، حصل الثنائي محمد الشناوي وحسام عبد المجيد، على بطاقة صفراء أمام كوت ديفوار.

رقم قياسي لمصر ونيجيريا

ويمثل هذا التأهل الظهور رقم 17 للمنتخب المصري في نصف نهائي أمم أفريقيا، معززًا رقمه القياسي، ومتساويًا مع منتخب نيجيريا، الذي بلغ بدوره دور الأربعة عقب فوزه على منتخب الجزائر في النسخة نفسها.

وبهذا الإنجاز، يواصل الفراعنة تصدر قائمة المنتخبات الأكثر حضورًا في مراحل الحسم، إذ سبق لمصر التتويج باللقب 7 مرات، وحلت وصيفًا 3 مرات، كما جاءت في المركزين الثالث والرابع 3 مرات لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، سجل المنتخب النيجيري 17 ظهورًا في نصف النهائي أيضًا، تُوج خلالها باللقب 3 مرات، وحل وصيفًا 5 مرات، ونال المركز الثالث 8 مرات، دون أي ظهور سابق في المركز الرابع.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء أمس الإثنين إلى مدينة طنجة، التي سحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

منتخب السنغال، فيتو

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي:

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.