بنزيما يقود التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام ضمك بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة

الدوري السعودي، يواجه فريق اتحاد جدة مضيّفه ضمك ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

موعد مباراة اتحاد جدة وضمك

تقام مباراة الاتحاد ضد ضمك، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة، والسابعة ونصف بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام ضمك

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، حسن كادش

خط الوسط: فابينهو تفاريس، نجولو كانتي، روجر فيرنانديز

خط الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرغوين، كريم بنزيما.

ويدخل فريق الاتحاد، مباراته مع ضمك بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الخلود برباعية نظيفة، حيث وقع النجم الفرنسي كريم بنزيما على 3 أهداف مذهلة، وسجل صالح الشهري الهدف الرابع فور مشاركته بديلًا في الشوط الثاني من المواجهة.

ترتيب اتحاد جدة وضمك بالدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد، المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم. ويتواجد فريق ضمك، بالمركز الرابع عشر في جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصار واحد و6 تعادلات مقابل 6 هزائم.

ويمتلك الاتحاد العديد من الأسماء المميزة في جميع خطوطه، على غرار الفرنسي كريم بنزيما ومواطنيه موسى ديابي ونجولو كانتي والصربي رايكوفيتش والهولندي ستيفن بيرجوين والبرازيلي فابينيو والمالي محمدو دومبيا ومهند الشنقيطي وأحمد الغامدي.

في المقابل يخوض ضمك المباراة في موقف لا يحسد عليه، ويأمل أن يحالفه التوفيق في مباراة اليوم للخروج بنتيجة إيجابية.

ويغيب عن ضمك مدافعه الجزائري عبد القادر بدران بداعي الإيقاف، لكنه يضم بعض الأسماء الجيدة، منهم، قائده حارسه البرازيلي كيوين سيلفا والغيني مورلاي سيلا والأرجنتيني فلينتين فادا والمغربي جمال حركاس ورياض شراحيلي وضاري العنزي.

