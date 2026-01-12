الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صراع بين كريستيانو رونالدو وفيليكس على قمة هدافي الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو
18 حجم الخط

ديربي الرياض، يلتقي الهلال والنصر في افتتاح الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا".

ونستعرض ترتيب الهدافين بعد الجولة قبل انطلاق قمة الدوري السعودي بين الهلال والنصر والتي جاءت كالتالي:

كريستيانو رونالدو (النصر) – 14 هدفًا
جواو فيليكس (النصر) – 13 هدفًا
جوشوا كينج (الخليج) – 12 هدفًا
كينونيس (القادسية) – 9 أهداف
فينالدوم (الاتفاق) – 9 أهداف
توني (الأهلي) – 9 أهداف

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر 

وتُنقَل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين عبر مجموعة قنوات ثمانية الناقل الحصري لكل مباريات دوري روشن.

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 35 نقطة جمعها من 11 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة، فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

يدخل الهلال ديربي الرياض أمام النصر وهو يسعى لكسر سلسلة نتائج سلبية فرضت نفسها في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق الزعيم فوزًا وحيدًا فقط في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي في مختلف البطولات، مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار للهلال على النصر إلى مباراة كأس السوبر السعودي، فيما تعود آخر مرة تمكن فيها الأزرق من تحقيق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر يناير 2023.

وعلى صعيد منافسات الدوري، فشل الهلال في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات ديربي أمام النصر، بواقع تعادل واحد وخسارتين، وهي سلسلة لم يمر بها الفريق منذ الفترة الممتدة بين فبراير 2018 وأكتوبر 2019، عندما خاض أربع مباريات متتالية دون انتصار.

 ويخوض خورخي خيسوس ثاني مباراة له أمام الهلال في مسيرته التدريبية، بعد انتصاره مع فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، بينما يسجل سيموني إنزاجي ظهوره الأول أمام خيسوس أو فريق النصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الهلال والنصر في الدوري السعودي الهلال والنصر الهلال ضد النصر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين جواو فيليكس كريستيانو رونالدو كريستيانو مباراة الهلال ضد النصر موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي موعد مباراة الهلال والنصر

مواد متعلقة

6 لاعبين مهددون بالغياب عن منتخب مصر حال الوصول لنهائي أمم أفريقيا

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

منتخب مصر يخوض مرانه بمدينة أغادير اليوم

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمباراة الهلال بالدوري السعودي

محمد حمدي يغادر لألمانيا اليوم، وهذا موعد إجراء العملية

بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء مباراة مصر، آخر تطورات الحالة الصحية لهاني أبو ريدة

شاهد، بكاء وحسرة لاعبي كوت ديفوار بعد الخسارة أمام منتخب مصر بأمم أفريقيا

شاهد، بكاء حسام حسن بعد الفوز على كوت ديفوار والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية