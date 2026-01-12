صراع بين كريستيانو رونالدو وفيليكس على قمة هدافي الدوري السعودي

18 حجم الخط

ديربي الرياض، يلتقي الهلال والنصر في افتتاح الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا".

ونستعرض ترتيب الهدافين بعد الجولة قبل انطلاق قمة الدوري السعودي بين الهلال والنصر والتي جاءت كالتالي:

كريستيانو رونالدو (النصر) – 14 هدفًا

جواو فيليكس (النصر) – 13 هدفًا

جوشوا كينج (الخليج) – 12 هدفًا

كينونيس (القادسية) – 9 أهداف

فينالدوم (الاتفاق) – 9 أهداف

توني (الأهلي) – 9 أهداف

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتُنقَل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين عبر مجموعة قنوات ثمانية الناقل الحصري لكل مباريات دوري روشن.

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 35 نقطة جمعها من 11 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة، فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

يدخل الهلال ديربي الرياض أمام النصر وهو يسعى لكسر سلسلة نتائج سلبية فرضت نفسها في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق الزعيم فوزًا وحيدًا فقط في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي في مختلف البطولات، مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار للهلال على النصر إلى مباراة كأس السوبر السعودي، فيما تعود آخر مرة تمكن فيها الأزرق من تحقيق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر يناير 2023.

وعلى صعيد منافسات الدوري، فشل الهلال في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات ديربي أمام النصر، بواقع تعادل واحد وخسارتين، وهي سلسلة لم يمر بها الفريق منذ الفترة الممتدة بين فبراير 2018 وأكتوبر 2019، عندما خاض أربع مباريات متتالية دون انتصار.

ويخوض خورخي خيسوس ثاني مباراة له أمام الهلال في مسيرته التدريبية، بعد انتصاره مع فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، بينما يسجل سيموني إنزاجي ظهوره الأول أمام خيسوس أو فريق النصر.

