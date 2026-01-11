موعد مغادرة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال

18 حجم الخط

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مدينة أغادير المغربية غدا الإثنين، في طريقها إلى مدينة طنجة، استعدادا لمواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب طنجة الكبير، مباراة مصر والسنغال في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، والذي يتسع لـ75 ألف مشجع.

حسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصر وكوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقيا المنتخبين في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ضم تشكيل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

محمد صلاح رجل مباراة مصر وكوت ديفوار

وتوج محمد صلاح قائد منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي، بعدما تألق بشكل لافت خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف مصر الثالث في اللقاء الذي حسمه الفراعنة لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.