رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

الدوري السعودي، يتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ترتيب هدافي الدوري السعودي، ومازال الصراع مستمرا مع زميله بالفريق جواو فيليكس.

وحقق فريق الهلال فوزًا مثيرًا أمام نظيره النصر بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما، في ديربي الرياض ضمن افتتاح الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "المملكة أرينا".

ونجح كريستيانو رونالدو في التقدم لفريق النصر مع الدقيقة 42.

ترتيب هدافي السعودي

- كريستيانو رونالدو، النصر - 15 هدفًا.

- جواو فيليكس، النصر - 13 هدفًا.

- جوشوا كينج، الخليج - 11 هدفًا.

- جورجينيو فينالدوم، الاتفاق - 9 أهداف.

- جوليان كوينونيس، القادسية – 9 أهداف.

- إيفان توني، الأهلي - 8 أهداف.

- ماتيو ريتيجي، القادسية – 8 أهداف.

- ماركوس ليوناردو، الهلال - 7 أهداف.

- مارتينيز، التعاون – 7 أهداف

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 38 نقطة جمعها من 12 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة، فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم.

ونجح الهلال في مباراة ديربي الرياض أمام النصر في كسر سلسلة نتائج سلبية فرضت نفسها في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق الزعيم فوزًا وحيدًا فقط في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي في مختلف البطولات، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار للهلال على النصر إلى مباراة كأس السوبر السعودي، فيما تعود آخر مرة تمكن فيها الأزرق من تحقيق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر يناير 2023.

وعلى صعيد منافسات الدوري، فشل الهلال في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات ديربي أمام النصر، بواقع تعادل واحد وخسارتين، وهي سلسلة لم يمر بها الفريق منذ الفترة الممتدة بين فبراير 2018 وأكتوبر 2019، عندما خاض أربع مباريات متتالية دون انتصار.

وخاض خورخي خيسوس ثاني مباراة له أمام الهلال في مسيرته التدريبية، بعد انتصاره مع فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، بينما يسجل سيموني إنزاجي ظهوره الأول أمام خيسوس أو فريق النصر.

