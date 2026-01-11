رفع جلسة محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب بجنايات شبرا الخيمة

18 حجم الخط

رفعت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى مستأنف جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بـ الدارك ويب.

هيئة دفاع جديدة عن المتهمين في الدرك ويب

وشهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، حضور هيئة دفاع جديدة لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع السابقة دون إبداء أسباب تفصيلية.

وتولى ثلاثة محامين جدد الدفاع عن المتهمين خلال جلسة اليوم، حيث قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة مستأنف إثبات تغيير هيئة الدفاع بمحضر الجلسة، مع إتاحة الفرصة للمحامين الجدد للاطلاع على أوراق القضية وكافة مستنداتها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة.

ورفضت الجهات القضائية المختصة خلال الجلسة السابقة، تنفيذ الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، والتي تمثلت في انتداب لجنة خماسية لفحص عدد من المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، بدعوى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، حيث قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل المحاكمة لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة 14 من شهر ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.

وجاءت الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث مثُل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطفل «أحمد محمد سعد»، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ المنطقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بعقاقير طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.

أمر الاحالة في محاكمة في مقتل شبرا الخيمة المعروفة ب الدارك ويب

وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث أعدّا أدوات الجريمة من عقاقير وسكين وحزام جلدي ونفّذا جريمتهما وفقًا للمخطط المتفق عليه.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بخطف الطفل بالتحايل، إذ استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بقتله وسرقة أعضائه، فيما اشترك المتهم الثاني بالتحريض والمساعدة عبر تزويد شريكه ببيانات العقاقير المستخدمة لتخدير الضحية والتنسيق معه على تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.